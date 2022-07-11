Бразилия заявила о переговорах с Россией по покупке дизельного топлива

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11.07.2022, 15:04, Новости дня
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Власти Бразилии ведут переговоры с Россией о покупке дизельного топлива, сообщил в понедельник президент Бразилии Жаир Болсонару.

«Мы почти договорились о покупке в РФ дизельного топлива по гораздо более выгодной цене, чем Petrobras импортировал раньше [из других стран]», – передает ТАСС его слова.

Ранее Бразилия прокомментировала предложение G7 касательно ограничений закупочной цены на российскую нефть, заявив, что страна «не входит в G7», а потому «не следует ее внутренним решениям».

Напомним, в ходе саммита G7 обсуждался вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В частности, Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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