 

Станция “Киевская” Арбатско-Покровской линии метро работает штатно

11.07.2022, 14:30, Разное
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Движению поездов и безопасности пассажиров ничего не угрожает, передает Агентство городских новостей “Москва” со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена.

“Станция “Киевская” работает в штатном режиме”, – сообщается в телеграм-канале “Дептранс. Оперативно”.

Ранее в служебном помещении на “Киевской” произошло задымление. Для его ликвидации прибыли сотрудники метро и МЧС.

Сейчас задымление устранено. Его причину установит специальная комиссия.



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