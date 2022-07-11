Станция “Киевская” Арбатско-Покровской линии метро работает штатно
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Движению поездов и безопасности пассажиров ничего не угрожает, передает Агентство городских новостей “Москва” со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена.
“Станция “Киевская” работает в штатном режиме”, – сообщается в телеграм-канале “Дептранс. Оперативно”.
Ранее в служебном помещении на “Киевской” произошло задымление. Для его ликвидации прибыли сотрудники метро и МЧС.
Сейчас задымление устранено. Его причину установит специальная комиссия.
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