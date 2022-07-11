Новая волна коронавируса грозит сорвать велогонку «Тур де Франс»

«Ковидный психоз» снова захлестнул Францию и грозит сорвать «Тур де Франс»: три участника велогонки снялись с соревнования из-за симптомов коронавируса, пишет BFM TV. После введения санитарного протокола все участники проходят тестирование, а также соблюдают максимальные меры предосторожности, чтобы избежать распространения вируса.

Под этим навесом вдали от любопытных взглядов врачи «Тур де Франс» начали проводить тестирования сразу после прибытия.

СИРИЛ ЛЕМУАН, велогонщик, выступающий за команду B&B Hotels – KTM: Я думаю, он (тест. — ИноТВ) будет отрицательным, но… Если он положительный, посмотрим. Сделаем ПЦР-тест, потому что у меня нет никаких симптомов. И потом посмотрим, что скажет комиссия. Это немного смешно, но что поделаешь.

Однако смеяться или улыбаться под маской у участников «Тур де Франс» не слишком получается. Три дня назад ковидный психоз вернулся, и с гонки уже снялись три велогонщика с симптомами вируса.

БЁНУА КОНФРУА, велогонщик команды AG2R Citroën: Мы все привиты. И мы уже несколько лет с этим живём. К сожалению, пока остаются ограничения, которые отсылают к 2020 году.

В начале «Тур де Франс» был введён санитарный протокол. За несколько дней до гонки на «Тур де Свисс» выявили гигантский очаг коронавируса — тогда почти половина участников была вынуждена сняться с соревнования. Однако речь не идёт о хаотичных мерах.

ДАВИД ЛАППАРТЬЕН, президент Международного союза велосипедистов: Положительный результат — необходимое условие для исключения, однако его недостаточно. Будут учитываться общее состояние, повышенная утомляемость и симптомы. Такая высокая физическая нагрузка, как на этапе «Тур де Франс», во время болезни коронавирусом представляет серьёзный риск здоровью велогонщиков.

Кандидаты на жёлтую майку лидера принимают все возможные меры предосторожности, чтобы избежать заражения. Наглядное доказательство: вчера утром двукратный обладатель этого титула Тадей Погачар не снял маску даже рядом со своей спутницей жизни.

Дата выхода в эфир 11 июля 2022 года.