Каскадный маллет, свободная челка и длинный боб: стрижки, которые оптически придают объем тонким волосам

Если у вас от природы тонкие волосы, нет повода для беспокойства. Вы легко можете подобрать оригинальную стрижку, техника которой позволит вам прибавить недостающий объем. Выберите модель, которая вам больше всего подходит и импонирует.

Длинный боб

Отличная стрижка для тех, кто мечтает визуально придать волосам недостающего объема. Длинный боб замечательно смотрится на прямых волосах, не менее привлекателен он на вьющихся локонах. Преимуществом прически является то, что вы можете носить волосы распущенными или собрать их в хвостик (пучок). Отличной идеей станет собрать верхнюю часть волос в “мальвинку”. Длинный боб является универсальной прической, которая подходит представительницам прекрасного пола разных возрастов и может применяться как для повседневной носки, так и для праздничного выхода.

Каре с прямым срезом

Прямой срез сегодня в тренде. Кроме того, именно такая стрижка позволяет волосам смотреться менее тонкими. Даже если волосы будут не очень густыми, это не испортит форму. Прическа отличается стильностью и эффектностью, ее также можно носить каждый день и на праздники. Длина волос зависит от вашего выбора, вы можете остановиться на сравнительно короткой и средней длине (старайтесь не выбирать длинные волосы, поскольку они визуально кажутся еще более тонкими).

Каскадный маллет

Очень модная прическа в прошлом веке, и сегодня совершилось ее повторное восхождение на вершину моды. Все потому, что она очень практичная, красивая и стильная. Сочетание сравнительно длинных волос на затылочной зоне с состриженными висками, высокой макушкой и челкой смотрится очень эффектно. Маллет могут выбрать как обладательницы прямых, так и вьющихся волос.

Прическа с накрученными наружу прядями

Очень хитрым и правильным приемом будет накрутить пряди в противоположную от лица сторону (то есть использовать не внутреннюю, а внешнюю завивку). Разделите волосы на пряди и каждую оберните кончиками волос вокруг плойки, сделав один оборот. Если ваши волосы послушные, вы можете после мытья и во время просушивания просто зачесывать их назад, не прижимая. Возвращаясь в исходное положение, пряди на концах превращаются в завитки, которые «смотрят» в разные стороны. Выглядит это очень живо и кокетливо.

Свободная челка

Имеется в виду челка длиной до бровей, оформленная при помощи филировочных ножниц, ее еще называют рваной. Ее преимущество состоит в том, что пряди на челке разной длины, поэтому объема как такового и не требуется. Даже на тонких волосах такая форма элемента прически смотрится очень симпатично, эффектно и креативно. Можно сделать ее совсем короткой, но длиннее уровня бровей делать не рекомендуется, поскольку будет потеряна концепция.

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Боковой пробор

Очень красиво смотрится боковой пробор на прическе боб. Преимущество заключается в том, что такая прическа помогает корректировать форму лица. Например, круглолицым девушкам и дамам с квадратной формой лица подойдет именно этот вариант. Он также позволит замаскировать пухленькие щечки и двойной подбородок.

Многослойная стрижка со свободной фиксацией

Многослойная стрижка всегда смотрится выигрышно, если речь идет о прическе на тонких волосах. Все дело в том, что покрывающие друг друга слои образуют объем, которого бывает достаточно для создания целостного образа и демонстрации красоты свих волос. Такую прическу не рекомендуется сильно фиксировать при помощи различных средств. Позвольте локонам или прямым прядям лечь так, как это предназначено техникой. Это будет плюсом для экономии вашего времени и для того, чтобы волосы смотрелись более естественными.

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Каре с удлинением

Отличный вариант, который смотрится замечательно даже на самых тонких волосах. Сделайте каре с удлинением, которое поможет вам подкорректировать форму лица, максимально приблизив ее к идеальной овальной. Удлинение будет отлично смотреться на прямых волосах, поскольку форма прически будет безупречной. Еще одним преимуществом является то, что в любое время по необходимости вы сможете собрать волосы в хвостик или сделать небольшой пучок, подойдет и прическа «мальвинка».

Ступенчатый и прореженный многослойный стиль

Невзирая на тонкость волос, их иногда нужно еще немного проредить. Многослойность в совокупности с частичным прореживанием создаст форму, которая поможет волосам выглядеть более пышными и объемными. Оригинальность и практичность прически состоит в том, что ее можно укладывать при помощи плойки и утюжка, а также вообще ничего не делать, позволив волосам высохнуть естественным способом и лечь так, как предусмотрено техникой стрижки.

Вместо заключения

Не бойтесь завивать тонкие волосы, поскольку завивка зрительно придает им большего объема. А если предпочитаете прямые волосы, можете нанести небольшое количество стайлингового средства и немного приподнять волосы у корней, это также создаст дополнительный объем.