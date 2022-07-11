Начес в стиле 60-х – тренд 2022: как сделать модную прическу

Тренд весны этого года продолжает оставаться актуальным, и это касается не только лета, но и осени (возможно, даже зимы). Пышные прически выглядят очень стильно и привлекательно, поэтому они являются одними из самых любимых у представительниц прекрасного пола. Поговорим о том, как можно использовать начес в качестве очень полезного элемента для создания стильной и эффектной укладки.

Универсальная техника красоты

Начес можно считать универсальной техникой, которая используется на разных участках головы. Все зависит от того, где именно вам необходим дополнительный объем. Например, начес можно сделать на макушке, чтобы выглядеть выше и стройнее.

Можно также акцентировать боковые зоны, что особенно подойдет обладательницам удлиненной формы лица. Прикорневой начес используется на коротких, средних и длинных волосах. Его можно делать на вьющихся локонах, однако лучше всего он смотрится на прямых прядях.

Инструменты для создания начеса

Самым главным инструментом является обыкновенная прическа, что упрощает задачу и позволяет самостоятельно использовать эту технику всем без исключения. Расчески изготавливают из разных материалов. Например, можно приобрести металлическую, которая имеет привлекательную стоимость. Однако металл сильно электризует волосы и может их повредить, поэтому такой расческой нельзя не только делать начес, но и не рекомендуется расчесываться.

Силикон или каучук являются достаточно распространенными инструментами, но они работают по принципу металла и могут повредить структуру волос.

Некоторые дамы пользуются пластиковыми расческами, преимущество которых состоит в небольшой стоимости, а также в огромном ассортименте, представленном в любом специализированном магазине.

Деревянные изделия также стоят не очень дорого и при этом являются одними из самых безопасных и даже полезных инструментов (стилисты рекомендуют расчесываться и делать начесы только изделиями из натурального материала). Лучше выбирать расчески, которые сверху не обработаны краской или лаком, в этом случае они являются на сто процентов безопасными.

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Как самостоятельно сделать начес

Помойте голову шампунем с кондиционером (можете использовать специальную серию, гарантирующую дополнительный объем) и просушите волосы удобным для вас способом. Затем отделите одну прядь, обработайте ее небольшим количеством лака или геля, возьмите расческу с мелкими зубьями и несколько раз расчешите волосы у корней против направления их роста. Чем больше вы обработаете отрезок от коней, тем большим получится начес. Не стоит начинать начесывать от самих кончиков, поскольку в этом случае все волосы превратятся в сплошной комок, расчесать которых будет крайне проблематично.

Сделайте начес на выбранных вами участках, затем опустите пряди по направлению их роста. Сверху аккуратно «прогладьте» щеткой, не расчесывая, а именно поглаживая. Закрепите прическу лаком, сбрызнув им с расстояния не менее тридцати сантиметров. Обработайте лаком все волосы, чтобы они зафиксировались в нужной форме.

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Правила

Есть несколько правил, соблюдая которые, вы сможете сохранить свои волосы здоровыми, поскольку начес – это не самая безобидная процедура, и есть риск причинить им вред.

В первую очередь позаботьтесь о том, чтобы волосы были полностью сухими (начесывать влажные локоны категорически не рекомендуется).

При создании прически не допускайте резких движений, не торопитесь, не слишком вытягивайте волосы и не старайтесь чрезмерно уплотнить их у корней (не утрамбовывайте волосы в жесткий войлок).

Используйте расчески из натуральных материалов, проследите за тем, чтобы зубья были не очень острыми.

Никогда не делайте полный начес от кончиков до корней, поскольку, во-первых, это вредно для волос (вы поднимаете все чешуйки по длине), а во-вторых, прическа получится чрезмерно пышной и не элегантной.

Старайтесь не начесывать волосы каждый день, чтобы им не навредить. Используйте эту технику лишь иногда для праздничного выхода. После, аккуратно расчешите волосы, смойте с них лак и другие стайлинговые средства, регулярно наносите питательные и восстанавливающие маски.

Вместо заключения

Начес можно применить для любой прически. Это не обязательно должна быть распущенные волосы, можно сделать оригинальный хвостик и пучок, мальвинку и косу, используя разные виды плетения.