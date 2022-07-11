 

Правительство Японии объяснило, почему так долго не приспускали флаги после убийства Абэ

11.07.2022, 14:05, Разное
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Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацумото объяснил, почему флаги на резиденции премьер-министра будут приспущены только через несколько дней после убийства Синдзо Абэ, бывшего главы кабинета министров. Об этом пишет РИА Новости.
Он напомнил, что государственные флаги часто поднимают в знак траура по действующим премьер-министрам, но Абэ на момент смерти не занимал свой пост.

“Учитывая скорбь народа, сегодня и завтра флаги на резиденции премьер-министра будут приспущены наполовину. Это происходит только в случае смерти действующего главы (государства)”. Мацуно объявил о своей смерти в пятницу вечером. Флаги будут приспущены в первый рабочий день после пятницы, сегодня”.

Синдзо Абэ был убит выстрелом в голову во время выступления с речью в Верхней палате парламента города Нара 8 июля. По подозрению в покушении был арестован Тецуя Нагами, 41-летний бывший военнослужащий из Японии. Абэ был доставлен в больницу, но, несмотря на все усилия врачей, он скончался.

Источник: www.gazeta.ru



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