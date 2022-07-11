Антивоенная организация Швеции считает вступление в НАТО антидемократическим

Svenska Freds – антивоенная организация, которая считает вступление Швеции в НАТО недемократичным. Пресс-секретарь группы Габриэла Ирстен в интервью, опубликованном в понедельник газетой Svenska Dagbladet, заявила.

Многие люди возмущены и задаются вопросом, что они могут сделать”. Она заявила, что многие люди чувствуют, что решения были приняты без их участия. Даже сторонники НАТО признают, что этому процессу не хватает демократических корней. Шведскому народу не разрешили провести референдум.

Ирстен утверждает, что многие члены Социал-демократической партии возмущены. Некоторые из них пытались организовать еще один съезд. “Вооруженные силы ясно дали понять, что прямой угрозы Швеции нет”, – подчеркнула представитель Svenska Freds.

Она считает, что процесс идет слишком быстро. “Я считаю, что во многом это связано с предстоящими выборами [11 сентября]”. Магдалена Андерссон (премьер-министр Швеции) 8 марта заявила, что членство в НАТО только ухудшит ситуацию. Два месяца спустя они уже подали заявку на вступление в НАТО. Пресс-секретарь Svenska Freds заявила, что это слишком быстро.

Она заявила, что НАТО не является гарантом мира. Это гарант очень хрупкого мира. Мир все еще охвачен войнами. Ирстед добавила, что это не помешало странам НАТО ввязаться в войну, хотя, возможно, не на своей территории”.

В свете последних событий, когда Швеция отказалась от неприсоединения по 200-летней традиции, организация выросла на 20% и достигла 9000 членов. Члены Svenska Freds особенно критикуют скорость, с которой Швеция приняла судьбоносное решение о вступлении в НАТО. Они также критикуют уступки Турции, чтобы преодолеть свои возражения. Ирстед называет это союзом с недемократическим лидером, который вторгся в другую страну и нарушил международное право. Она заявила, что требования Эрдогана – это знак того, что демократические страны, такие как Швеция, должны приспосабливаться к недемократическому руководству.

Она также считает, что Швеция будет более снисходительно относиться к ядерному оружию. Согласно внешнеполитической декларации, сделанной правительством в июне, Швеция приняла доктрину НАТО по ядерному оружию. “Мы всегда предупреждали о том, что это ядерный альянс, и теперь Швеция присоединяется к нему. Она не становится ядерной державой, но в значительной степени полагается на ядерное оружие для обеспечения своей безопасности, сказала Габриэла Ирстен.

Источник: tass.ru