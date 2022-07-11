Посольство Камеруна подтвердило, что Пьер Нарсисс еще не похоронен

Тело Пьера Нарсисса, которое было доставлено в Камерун из его дома во Франции, до сих пор не похоронено. В беседе с The Daily Storm советник посла Камеруна Танга Бианг раскрыл эту информацию.

Скорее всего, Нарцисс будет похоронен 23 июля. “22 июля подъем тела в морге Чу, Яунде. Похоронная процессия отправится в Дибомбари, Дуала, в 4 часа утра 23 июля, – сказал Танга Бианг.

Автобусы могут быть использованы для доставки на кладбище всех желающих проститься с художником.

Пьер Нарцисс, 45 лет, умер 21 июня от осложнений подагры. Это заболевание привело к тому, что у Нарцисса развилась множественная органная недостаточность. Поклонники Нарцисса смогли проститься с ним в торжественном зале Центральной клинической больницы 30 июня.

Валерия Калачева, бывшая жена покойного артиста Пьера Нарцисса, выступила с обвинениями в адрес Артура Арутюняна, основателя лиги ММА “Наше дело”. Калачева подала в суд на промоушен, поскольку считает, что ее бывший муж эксплуатирует свое имя и что они хотят, чтобы он выходил на ринг больным.

Источник: www.gazeta.ru