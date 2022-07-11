Украина начала принудительную эвакуацию с подконтрольных Киеву территорий ДНР, утверждают в России

Нацполиция Украины с привлечением волонтеров силой эвакуирует людей из ряда городов Донецкой народной республики (ДНР), временно контролируемых Киевом, сообщил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев.

«В городах Славянск, Краматорск, Северск, Соледар, Артемовск идет массовая эвакуация мирных граждан. <…> Волонтеры украинские совместно с Национальной полицией Украины насильственно пытаются увезти на территорию западных областей [Украины] мирных граждан. При этом говорят, что будет сейчас крупное наступление непосредственно российской армии», – передает ТАСС слова Киселева.

По его словам, большинство местных жителей заявляют, что они не хотят эвакуироваться. «Более 80% граждан заявляют о том, что они не желают покидать свои дома и их не интересуют война и военные действия. Люди, в действительности, не могут рассказать правду и сказать, что они ждут нас [союзные силы]», – добавил помощник главы МВД ЛНР.

Россия начала военную спецоперацию в Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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