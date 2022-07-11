В результате обстрела из РСЗО HIMARS в самопровозглашенной ДНР погибли три человека

Три человека погибли и еще 39 получили ранения в воскресенье в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в результате обстрела с применением РСЗО М142 HIMARS ВФУ (Вооруженных сил Украины) Амвросиевского района. Погибли мужчины 2003, 1992 и 2003 годов рождения», сообщается в Telegram-канале СЦКК.

Отмечается, что 39 человек получили ранения.

Накануне вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли населенный пункт Верхнеторецкое из реактивной системы залпового огня «Град». Кроме того, обстрелу подверглись Пантелеймоновка, Гольмовский, Новобахмутовка, Новоселовка, Еленовка из артиллерии. По Пантелеймоновке и Гольмовскому удар были нанесены из орудий натовского калибра 155 мм.

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