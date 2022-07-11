 

В результате обстрела из РСЗО HIMARS в самопровозглашенной ДНР погибли три человека

11.07.2022, 13:41, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Три человека погибли и еще 39 получили ранения в воскресенье в результате обстрела со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в результате обстрела с применением РСЗО М142 HIMARS ВФУ (Вооруженных сил Украины) Амвросиевского района. Погибли мужчины 2003, 1992 и 2003 годов рождения», сообщается в Telegram-канале СЦКК.

Отмечается, что 39 человек получили ранения.

Накануне вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли населенный пункт Верхнеторецкое из реактивной системы залпового огня «Град». Кроме того, обстрелу подверглись Пантелеймоновка, Гольмовский, Новобахмутовка, Новоселовка, Еленовка из артиллерии. По Пантелеймоновке и Гольмовскому удар были нанесены из орудий натовского калибра 155 мм.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.01.22 / “Это вопросы жизни и смерти нашей страны”. Ермак сказал, что Украина надеется в этом году услышать конкретные сроки относительно членства в НАТО

04.07.21 / Режим ЧС введен во Флориде перед штормом «Эльза»

28.10.21 / Оказалось, что Android 12 создает проблемы в работе на смартфонах Xiaomi

30.09.20 / В Минске помешали танцевальному протесту

30.11.21 / “На групповуху перешла. Одуреть”, “Локация в порно-сцене”. Волочкова поделилась свежими снимками с мужчинами

01.12.21 / В ноябре СБУ заблокировала более 50 кибератак на украинские органы власти

07.08.20 / Доверенное лицо Тихановской задержали в Минске

23.01.22 / CNN сообщил, что посольство США в Киеве подало в Госдеп запрос об эвакуации

30.07.20 / Кравчук согласился стать полпредом в Контактной группе

18.02.21 / Звезда сериала “Сваты” Кошмал рассказала, почему стала веганом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика