Подлодку с судостроительного предприятия Херсона предложили использовать ВМФ России

Подводная лодка, которая после восстановления может использоваться российским флотом, стоит на одном из судостроительных предприятий в городе Херсоне, сообщил глава военно-гражданской администрации области Владимир Сальдо.

«В Херсоне стоит даже подводная лодка, которая находится на территории судостроительного завода, ее надо бы восстановить, и она послужит еще [российскому] флоту», – передает ТАСС словаСальдо.

Он уточнил, что в целом судостроительные предприятия готовы начать работу, однако линия фронта находится пока слишком близко.

«Мы уверены, что он отодвинется, и весь этот потенциал начнет работать <…>. Кроме того, в Херсоне около воды большое количество перерабатывающих предприятий и портовых мощностей, то есть Херсон является транзитным городом для различного рода грузов. Это тоже тот потенциал, который будет задействован, думаю, в ближайшее время», – отметил Сальдо.

Ранее Херсонское руководство решило запустить официальные сайты администрации региона, сайты администрации Херсона, Новой Каховки, Скадовска и других городов региона.

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