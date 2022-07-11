 

Мнение: Лиз Трасс

11.07.2022, 13:20, Разное
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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила о намерении баллотироваться на пост лидера консервативной партии, а значит – и на пост премьер-министра.

Кандидатов уже около десятка, но у Трасс объективно шансы высоки. Если она станет премьером, мало не покажется: она еще более жесткий сторонник взглядов Джонсона, чем сам Джонсон. И по вопросу российско-украинского конфликта, и по отношению России Путина. В частности, она выступает за международный трибунал, который будет судить Путина (и не только его одного).

В женской английской политике есть стандарт, заданный «железной леди» Тэтчер, и любой кандидат-женщина, а тем более премьер будет обязана пытаться превзойти Тэтчер.

Источник: Эль Мюрид



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