Инвесторы создадут в Москве более 33 тысяч рабочих мест

В Москве действует программа создания рабочих мест. Это стимулирует комплексную застройку спальных районов, что позволяет уменьшить миграцию с окраин в центр города, снизить нагрузку на общественный транспорт и дороги.

Заммэра столицы Владимир Ефимов уточнил, что город подписал уже 22 соглашения с общим объемом инвестиций более 92 миллиардов рублей. По его словам, реализация проектов даст Москве еще 33 тысячи рабочих мест.

“Более половины из них — 24,5 тысячи — появится на офисно-деловых объектах, в сфере торговли и общепита”, – сообщил чиновник.

Около восьми тысяч человек смогут устроиться на современные производства и технопарки. Оставшиеся рабочие места будут в социальных учреждениях.

Проекты предусматривают строительство семи школ, шести детских садов, восьми деловых центров, двух торгово-офисных зданий. Также девелоперы возведут четыре торгово-развлекательных центра, многофункциональный центр и промышленный комплекс.

Москва предоставит инвесторам льготы, которыми они смогут воспользоваться после сдачи объектов в эксплуатацию при переоформлении земельных участков для жилых комплексов. До этого им предоставят отсрочку по внесению части платежа по плате за изменение вида разрешенного использования участков.

Столичная программа создания мест приложения утверждена в 2019 году. Город одобрил проекты с объемом инвестиций более 92 миллиардов рублей.

За последние четыре года в Москве стало на 228 тысяч рабочих мест больше. На текущий момент их более восьми миллионов. Наибольший прирост отмечен в секторе IT – плюс 30%.