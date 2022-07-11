 

Московское предприятие увеличило выпуск зарядных станций для электромобилей на 20 процентов

11.07.2022, 13:10, Разное
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Повысить производительность удалось благодаря внедрению дополнительных средств малой механизации, оптимизации технологических процессов сборки. Также создана матрица компетенций персонала, позволяющая анализировать и управлять обучением кадров, сообщил глава Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

“Кроме того, предприятие смогло сократить временные потери: ранее на изготовление одной зарядной станции уходило около 60 часов, сейчас — 46,5”, – уточнил чиновник.

В ближайшие три месяца компания сосредоточится на мероприятиях адресной поддержки. Они предусмотрены национальным проектом. Предприятие займется устранением проблем стабильности работы производственных линий и продолжит повышать эффективность производства.

Российская столица делает ставку на электрический транспорт. На сегодняшний день пассажиров обслуживают более тысячи электробусов во всех районах города. В начале июля этого года в Новой Москве открылся крупнейший в Европе парк электробусов.

В скором времени столица наладит производство электромобилей. Их будут собирать на заводе “Москвич”. Это будет как личный, так и городской автотранспорт – такси и каршеринг.



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