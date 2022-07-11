Московское предприятие увеличило выпуск зарядных станций для электромобилей на 20 процентов

Повысить производительность удалось благодаря внедрению дополнительных средств малой механизации, оптимизации технологических процессов сборки. Также создана матрица компетенций персонала, позволяющая анализировать и управлять обучением кадров, сообщил глава Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

“Кроме того, предприятие смогло сократить временные потери: ранее на изготовление одной зарядной станции уходило около 60 часов, сейчас — 46,5”, – уточнил чиновник.

В ближайшие три месяца компания сосредоточится на мероприятиях адресной поддержки. Они предусмотрены национальным проектом. Предприятие займется устранением проблем стабильности работы производственных линий и продолжит повышать эффективность производства.

Российская столица делает ставку на электрический транспорт. На сегодняшний день пассажиров обслуживают более тысячи электробусов во всех районах города. В начале июля этого года в Новой Москве открылся крупнейший в Европе парк электробусов.

В скором времени столица наладит производство электромобилей. Их будут собирать на заводе “Москвич”. Это будет как личный, так и городской автотранспорт – такси и каршеринг.