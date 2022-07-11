 

Полное отключение «Северного потока – 1» создаст в Европе дефицит газа уже к июлю

11.07.2022, 13:07, Разное
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Если РФ не возобновит прокачку газа по «Северному потоку — 1» после завершения технических работ, то Европе и Германии, в частности, будет грозить газовый дефицит уже к концу июля, пишет Frankfurter Allgemeine. Как отмечает издание, пока ФРГ удавалось компенсировать нехватку российского газа за счёт других поставщиков, однако из-за этого немецкие энергетические компании вынуждены нести большие убытки.


AP

В понедельник «Северный поток — 1» закроют на технические работы, пишет Frankfurter Allgemeine. В обычные времена эта новость не стала бы необычной, однако на фоне украинского кризиса она приобретает огромную важность. На данный момент поставки российского газа в Европу резко сократились: поставки через Польшу прекращены полностью, транзит через Украину идёт лишь на половинчатой мощности. Вследствие этого цены на газ в Европе достигают рекордных высот.

Как отмечает Frankfurter Allgemeine, в Германии многие опасаются, что РФ не станет снова запускать газ по «Северному потоку — 1» после завершения технических работ. В частности, об этом говорит министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Представитель ХДС Андреас Юнг также отметил, что Германии стоит подготовиться к сценарию, при котором РФ не возобновит прокачку газа по «Северному потоку — 1».

Судьба «Северного потока — 1» зависит от настроений Москвы, считает издание. Если для РФ самым важным будет получение прибыли, то газопровод будет снова запущен, особенно в условиях высоких цен на газ. Если же Россия, в первую очередь, хочет добиться успеха на Украине, то она может перекрыть поставки. По мнению немецкого политолога Андреаса Гольдтау, Владимир Путин может попробовать испытать западную систему на прочность.

Согласно данным мозгового центра Bruegel, до сей поры странам Европы удавалось компенсировать нехватку российского газа за счёт других поставщиков, пишет Frankfurter Allgemeine. Однако зачастую это происходило за счёт астрономических трат: вследствие этого немецкому энергетическому концерну Uniper уже потребовалась крупная финансовая помощь от государства.

В случае полного перекрытия «Северного потока — 1» ЕС уже к концу июля будет грозить газовый дефицит, пишет Frankfurter Allgemeine. При этом в теории РФ может перекрыть поставки газа в Европу и по всем остальным маршрутам. Если же будет остановлен только «Северный поток», то немецкой промышленности уже к осени всё равно придётся рационализировать потребление газа. В рамках наихудшего сценария дефицит газа коснётся и частных домохозяйств. 



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