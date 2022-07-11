Пикси с подрезом, афро и эльфийская: лучшие идеи коротких стрижек для женщин на 2022 год

Некоторым людям кажется, что короткие волосы не требуют особого ухода, но на самом деле это не так. Однако такие стрижки смотрятся настолько привлекательно и стильно, что есть смысл даже потратить время на укладку. Вот несколько вариантов причесок, из которых вы можете выбрать для себя лучшую.

Писки с множественными слоями

Эта прическа выглядит просто изумительно, поскольку она универсальна для всех типов волос. За счет оригинальной техники визуально прибавляется объем, ведь многослойность – это самый лучший способ сделать прическу пышнее. Используйте воск или другие стайлинговые средства, тогда практически за одну минуту вы сможете сделать себе очень стильную и эффектную прическу.

Писки с асимметричным подрезом

Имеется в виду длинная асимметричная челка, которая подкорректирует форму лица и сделает прическу стильной и элегантной. Короткие боковые и затылочная зоны, а также длинная челка впереди является одной из самых лучших форм причесок, которые подходят, как для повседневной носки, так и для праздничного выхода.

Пикси с андеркатом

Это очень креативная прическа, которую могут выбрать только смелые и неординарные женщины. Она смотрится просто замечательно в любом цвете и подходит всем представительницам прекрасного пола.

Пикси «пони»

Оригинальность этой стрижки заключается в том, что максимально снимается блина с боковых и затылочной зон, а относительно длинные волосы остаются сверху от макушки до челки. Уложить такую прическу просто, нужно всего лишь высушить ее удобным для вас способом, предварительно добавив немного стайлингового средства.

Максимально короткая стрижка

Эта прическа также характерна для очень смелых и креативных женщин. Максимально короткая длина, на первый взгляд, не требует особого ухода. Однако, чтобы держать форму, необходимо постоянно за ней следить (подстригать при помощи машинки). Очень стильная модель, которая будет отлично смотреться в любом цвете.

Пикси шэг

Отличительной особенностью является средняя длина практически на всех зонах, включая челку. Плюсом является то, что техника стрижки позволяет визуально добавить объема, а на укладку вы потратите немного времени (можно просто расчесать волосы или обработать их средством для фиксации для того, чтобы придать любую форму).

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Шапочка

Отличный вариант для дам, которые хотят продемонстрировать красоту своего лица. Короткая челка и относительно короткий срез помогут добиться отменной формы, которая подойдет женщинам с удлиненным лицом (прическа позволяет его зрительно округлить).

Эльфийская стрижка

Замечательный выбор для там с тонкими от природы волосами. К тому же, такая стрижка смотрится замечательно, как на прямых, так и на вьющихся волосах.

Полированная челка

Эта прическа была в моде в 50-е годы прошлого столетия, и сегодня она снова в тренде. Для ее оформления понадобиться фен и брашинг. Зачесывайте челку назад, приподнимая щеткой, и она ляжет красивым локоном.

Текстурированный срез

Очень стильно смотрится прическа с комбинацией волос разной длины. Здесь используется асимметрия, а также оригинальная техника, которая предусматривает короткие волосы на боковых зонах, чуть подлиннее на челке, средние на макушке.

Пикси с бакенбардами

Оригинальная и практичная прическа со сравнительно длинными волосами на висках (бакенбардами). Плюс ее в том, что волосы могут быть любой текстуры, в том числе и вьющиеся от природы (что крайне редко подходит для причесок с бакенбардами).

Афро

Если ваши волосы кудрявые от природы по типу африканских, остановите свой выбор на данной прическе. Выберите любую форму (например, просто коротко, под мальчика), и ваши стильные локоны сами создадут оригинальную и неповторимую форму.