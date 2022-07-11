Херсонских детей отправили на отдых в «Артек»

Группа из 60 детей из Херсонской области в ближайшие дни отправится в Международный детский центр «Артек» в Крым.

Путевки предоставило Министерство просвещения РФ и лично министр просвещения Сергей Кравцов. Как сообщила директор департамента образования ВГА Херсонской области Татьяна Кузьмич, все документы уже собрали – группа готова к поездке, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Еще 61 человек в средине июля отправится в Нахимовское военно-морское училище. Там ребята будут не только отдыхать, но и станут участниками культурно-образовательных программ.

«В эти группы попали те дети, которые первыми изъявили желание поехать, – говорит Татьяна Кузьмич. – Остальные ребята, которые к нам обращались, тоже отправятся отдыхать. Но это будет в конце июля – начале августа. Мы сообщим дополнительно, когда именно будем формировать новые группы».

Детей в «Артек» и Нахимовское военно-морское училище отправят централизованно из Херсона.

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