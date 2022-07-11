 

Захарова назвала Лиз Трасс «кровожадной и деструктивной особой»

11.07.2022, 12:55, Новости дня
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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала главу МИД Британии Лиз Трасс «кровожадной и чрезвычайно деструктивной особой».

«Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что в случае избрания на пост премьер-министра собирается обеспечить поражение РФ в спецоперации. Кровожадная и чрезвычайно деструктивная особа уже в пути», – написала она в своем Telegram-канале, дополнив публикацию фото с Трасс на танке.

Ранее глава МИД Британии заявила, что будет добиваться «победы над Россией», если станет премьером.

В понедельник Трасс объявила, что выдвинула свою кандидатуру на пост главы правящей Консервативной партии и правительства Соединенного Королевства. Глава МИД – один из самых ярых критиков действий РФ в кабинете министров Бориса Джонсона, который 7 июля объявил, что покинет пост премьера.

Накануне британские СМИ сообщили о возможном уходе премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона из политики. Ранее Джонсон согласился уйти в отставку с поста главы правящей в Британии Консервативной партии и правительства Соединенного Королевства. Он будет выполнять обязанности премьера, пока не будет выбран новый. Как ожидается, замену Джонсону выберут к сентябрю. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто станет новым лидером Британии и как смена власти в Лондоне отразится на отношениях с Москвой.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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