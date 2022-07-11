 

“Офигенная рыба!”: на Дальнем Востоке мужики выловили крупных нерп

11.07.2022, 11:46, Разное
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В Сети набирает популярность видео, снятое одним из рыбаков в Магаданской области. На кадрах – нерпы, спешащие вернуться в воду. Как выяснилось, тюленевые угодили в невод, который поставили местные на лосося. Скорее всего, млекопитающие хотели отведать пойманную рыбаками добычу, но сами оказались ею.

Никто из рыбаков не стал препятствовать тому, чтобы нерпы вернулись в воду. Напротив, они подгоняли животных, чтобы те не задерживались на суше. “Офигенная рыба!”, – пошутил один из мужиков. “Варежки уходят”, – посмеялся другой.



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