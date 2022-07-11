Новый состав BTS наберут в Бурятии

После ухода большинства участников южнокорейский бой-бэнд BTS ожидает перезагрузка путём полного обновления состава. В связи с рецессией мировой экономики продюсерами коллектива было принято решение набрать новых артистов для проекта в Бурятии. По информации новостного агентства Rehab, продюсер группы Кан Хе Вон уже прибыл в Улан-Удэ и в ближайшее время намерен объявить о начале кастингов.

«Я уже бывал в Улан-Удэ несколько лет назад. Тогда появилась информация, что по маленьким городам республики гастролирует группа, напоминающая BTS внешне и по музыкальному репертуару. К сожалению, я не смог лично встретиться с этими ребятами, но мне бы очень хотелось это сделать сейчас. У них есть большие шансы. Ещё мне понравился хор бурятских мальчиков, выступавших на Дне города, и хоть я не понял, где город, выступление было великолепным. В целом большинство жителей этого региона соответствуют нашим требованиям внешности», – отметил продюсер.

Кан Хе Вон добавил, что владение корейским и английским будет приоритетным для включения в обновлённый состав коллектива, но вокальные данные и умение делать хороший макияж могут помочь победить конкурентов. Также он заявил о новом репертуаре группы.

«Помимо корейских и английских песен, мы также будем петь на русском и бурятском языках. Новые рынки – это очень важно», – заключил руководитель проекта.

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