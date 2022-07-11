Мнения: Солдаты воюют за то, чтобы мы жили, как привыкли

На днях Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы сказал слова, которые не просто очень широко разошлись, но и вызвали довольно оживленную общественную дискуссию: «Страна живет обычной, мирной жизнью. Лето, курортный сезон, культурная жизнь, выставки. А ребята пашут там под пулями, понимаете? Жизнью рискуют и товарищей своих теряют в бою ради Родины! Консолидация общества очень важна, но нужна общенациональная повестка поддержки Вооруженных сил. Это чрезвычайно важно, чтоб воины наши чувствовали эту поддержку», – сказал президент.

На днях Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы сказал слова, которые не просто очень широко разошлись, но и вызвали довольно оживленную общественную дискуссию: «Страна живет обычной, мирной жизнью. Лето, курортный сезон, культурная жизнь, выставки. А ребята пашут там под пулями, понимаете? Жизнью рискуют и товарищей своих теряют в бою ради Родины! Консолидация общества очень важна, но нужна общенациональная повестка поддержки Вооруженных сил. Это чрезвычайно важно, чтоб воины наши чувствовали эту поддержку», – сказал президент.

С самого начала специальной военной операции внутри российского общества существуют некоторые разногласия относительно того, как наше общество должно относиться к происходящему. Причем наиболее громкоголосыми являются вовсе не пресловутые «пацифисты». Те как раз практически не слышны после начального этапа, когда они попытались раскачать ситуацию в стране, но быстро осознали, насколько малой поддержкой пользуются. Нет, наиболее громкими и даже несколько агрессивными являются носители так сказать турбо-патриотических взглядов. По их мнению, спецоперация и военные действия в Украине являются настолько значимыми, что жизнь страны, в целом и каждого гражданина России, в частности должна быть подчинена событиям там. Не время для праздников, развлечений и житейской обывательщины. Происходящее требует национальной мобилизации – как социально-экономической, так и буквальной военной.

Неудивительно, что носители подобных убеждений разглядели в высказывании президента осуждение этой самой «обычной, мирной жизни», а заодно «лета, курортного сезона, культурной жизни, выставок». На самом деле, вполне очевидно, что Владимир Путин не имел в виду ничего такого. Но он поднял действительно очень сложную тему, по отношению к которой наше общество только нащупывает новый для себя и соответствующий нынешним реалиям подход. Современная Россия уже практически изжила жесткую дихотомию, где на одном полюсе находилась мантра «лишь бы не было войны», а на другом – та самая национально-мобилизующая установка «все для фронта, все для победы».

За последние два десятилетия страна практически беспрерывно участвовала в достаточно большом количестве военных конфликтов – вторая чеченская, 08.08.08, операция в Сирии, плюс присутствие российских военных (как регулярных, так и из «музыкальных коллективов») в самых разных горячих точках планеты. Так что это в определенном смысле стало привычным фоном нашей жизни, вызывая острый интерес людей на короткий период, а в остальном оставаясь в фокусе внимания очень небольшой части общества. Специальная военная операция обнажила как достоинства, так и недостатки такого подхода.

Практически весь двадцатый век стал для РФ чередой национальных катастроф, которые требовали той самой мобилизации, сверхусилий и преодоления. Страна каждый раз успешно справлялась с вызовом, вот только за перенапряжением всегда следовал откат в виде общественной усталости и разочарования, что ослабляло внутреннюю стабильность и способствовало накату следующего кризиса.

Как следствие, в российском обществе сложился и по сей день существует мощнейший запрос на покой и благополучие: «дайте нам возможность спокойно жить, работать и растить детей». В этом смысле путинская стабильность стала абсолютно точным ответом на потребность «глубинного народа». А вот постоянные истошные призывы к национальной мобилизации – сделанные даже из самых лучших побуждений – в этом смысле вредны и опасны, поскольку идут поперек общественного тренда.

В то же время наивные иллюзии наших граждан позднесоветского и постсоветского периода о дружбе с Западом давно развеялись, и российскому обществу стало ясно, что спокойной жизни нам не дадут. И тут возник забавный парадокс. Наверное, сохранение и упрочение вот этого внутреннего равновесия в стране – что который год неприятно удивляет западных экспертов – тоже является своего рода ответом нашего народа на попытки обрушить Россию в очередную пропасть. Чем сильнее попытки нас расшатывать, тем устойчивее, спокойнее и более консолидированным становится российское общество, а любые геополитические бури, которых так много в последнее время, задевают его по касательной. И это замечательно. Вот только недостатки у этой позиции тоже есть – и именно об этом сказал Путин.

Все-таки Украина – это не Южная Осетия, не Сирия и не Центральноафриканская республика. Во всех отношениях масштабы нынешних событий не сравнимы с предыдущими испытаниями – ни в геополитическом смысле, ни в военном, ни в контексте потерь. Россия в очередной раз борется за свое выживание. Фактически, Запад объявил нам войну, что реализуется в боевых действиях, сравнимого размаха которых не было со Второй мировой войны. Правда, есть серьезные опасения, что процесс этот пока находится только в самом начале, и впереди нас ждут куда более суровые вызовы. Кстати, это еще одна причина не нагнетать раньше времени патриотическую экзальтацию – физические, моральные, душевные и духовные силы нам еще пригодятся. Не стоит их тратить попусту раньше времени, если для них действительно придет время.

Однако в нынешней ситуации российское общество все-таки должно найти новую для себя точку равновесия между сохранением внутренней стабильности и сопричастностью тяжелой работе армии, подвигу военных, которые в Украине защищает нас и нашу возможность жить вот этой самой спокойной благополучной жизнью. Поддержка армии – без надрыва и всеобщей мобилизации, но деятельная, живая, активная и конкретная – как раз и является той точкой пересечения между людьми, сидящими в кондиционированном офисе, собирающими на даче созревшую смородину или загорающими на сочинском пляже, и солдатами, в эту самую секунду рискующими и жертвующими своими жизнями ради того, что мы продолжали жить. И не просто жить, а так, как мы хотим и как сами выбрали.

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