Петренко исключили из Украинской федерации фигурного катания за выступление на шоу Навки

Олимпийский чемпион 1992 года по фигурному катанию украинец Виктор Петренко, выступивший на ледовом шоу в Сочи, исключен из Украинской федерации фигурного катания (УФФК), также приостановлены его полномочия в качестве вице-президента федерации, сообщили в УФФК.

Петренко принимает участие в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», которое проходит в настоящее время в Сочи. Он выступает в роли отца Настеньки, главной героини спектакля, которую играет в июле олимпийская чемпионка Камила Валиева. Ранее с осуждением поступка Петренко выступил Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины.

«В президиум УФФК поступило немало обращений и писем от членов федерации, спортсменов и поклонников фигурного катания, в которых выражается не только справедливое возмущение поступком Петренко, но и пренебрежение по отношению к нему как человеку и спортсмену», – говорится в заявлении федерации.

Шоу «Аленький цветочек» продлится в Сочи до конца сентября, в роли Настеньки также запланировано участие олимпийских чемпионок Алины Загитовой, Виктории Синициной и Татьяны Волосожар.

Петренко 53 года, он является уроженцем Одессы, в настоящее время живет в США. В 1992 году он стал чемпионом Игр в Альбервилле в составе Объединенной команды (СНГ). Также в его активе бронза Олимпиады-1988 в Калгари в составе сборной СССР.

Ранее бывшего футболиста киевского и московского «Динамо» Виктора Леоненко уволили с украинского телеканала после слов о российских спортсменах.

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