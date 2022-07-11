 

В связи с эпидемией КОВИД-19 в Макао введен недельный режим изоляции

11.07.2022, 11:15, Разное
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В связи с серьезной вспышкой коронавируса в Специальном административном районе Макао власти ввели с понедельника семидневную изоляцию. Все казино, офисы и строительные площадки теперь закрыты.
Блокировка продлится с 11 по 18 июля.

В Макао уже четвертую неделю наблюдается вспышка коронавирусной инфекции. На сегодняшний день подтверждено 1,5 миллиона случаев заболевания. Седьмой раунд общегородского тестирования ПЦР будет проходить в Макао с утра 10 июля до вечера 11 июля. Затем власти примут решение о снятии или продлении блокировки.

Правительство специального административного района заявило, что карантинные меры должны соблюдаться. Нарушение может повлечь за собой уголовную ответственность и максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы. Жителей Макао призывают не выходить из дома, если это необходимо, и соблюдать все противоэпидемиологические меры предосторожности.

Специальный административный район Макао – это финансовый центр, который также известен своими казино и ипподромом. Это единственная в Китае легальная игорная зона, на которую приходится около 80% общего дохода Макао.

При возникновении инфекций Макао закрывает отдельные казино. В качестве меры предосторожности против распространения COVID-19 все казино в Специальном административном районе были закрыты только один раз во время пандемии. Это произошло между 5 и 20 февраля 2020 года.

В 2020 году из-за пандемии валовой доход казино Макао упал на 79,3% до 60,4 млрд патак (около $5,5 млрд). Однако в 2021 году они выросли на 43,7 процента и достигли 86,8 миллиарда патака (около 10,8 миллиарда долларов), несмотря на трудности в туристической отрасли, вызванные обнаружением COVID-19.

Источник: ria.ru



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