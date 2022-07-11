 

Правительство Шри-Ланки назвало условие для отставки

11.07.2022, 11:15, Разное
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Нынешний кабинет министров Шри-Ланки будет отправлен в отставку только после того, как будет сформировано общепартийное правительство, говорится в заявлении пресс-службы премьер-министра.
В заявлении, которое цитирует интернет-издание Daily Mirror, говорится, что “кабинет министров уйдет в отставку только после того, как будет согласовано всепартийное правительство”.

По данным газеты, Ранил Викремесингхе, премьер-министр, встретился с членами кабинета министров в понедельник утром.

Газета утверждает, что все министры были согласны с тем, что они смогут передать свои обязанности правительству, как только будет сформирована общепартийная коалиция.

Ранее протесты в столице Шри-Ланки достигли многотысячных масштабов, когда демонстранты захватили президентский дворец. По сообщениям СМИ, президент Готабайя Раджапакса был эвакуирован. Однако он смог покинуть Шри-Ланку на самолете. Сообщается, что в результате протестов пострадали не менее 100 человек, включая журналистов и полицейских.



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