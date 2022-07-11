Автоконцерн Great Wall начнет продавать в РФ рамные внедорожники Tank

Китайский автомобильный бренд Great Wall начнет поставки внедорожников Tank на российском рынке.

Вместе с тем производитель параллельно начнет продажи техники в Австралии и Азии. Пока не озвучены конкретные модификации и комплектации рамного внедорожника Tank для РФ. Есть предположения, что серийная сборка автомобиля будет осуществляться на российском заводе в Тульской области. Изначально прогнозировали возможность начала продаж в апреле, но реализовать планы не удалось.

Вместе с тем новый внедорожник Tank остается достаточно востребованным на китайском рынке, однако позже появятся данные о цене на данный автомобиль для местных автолюбителей.