 

Автоконцерн Great Wall начнет продавать в РФ рамные внедорожники Tank

11.07.2022, 11:05, Разное
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Китайский автомобильный бренд Great Wall начнет поставки внедорожников Tank на российском рынке.

Вместе с тем производитель параллельно начнет продажи техники в Австралии и Азии. Пока не озвучены конкретные модификации и комплектации рамного внедорожника Tank для РФ. Есть предположения, что серийная сборка автомобиля будет осуществляться на российском заводе в Тульской области. Изначально прогнозировали возможность начала продаж в апреле, но реализовать планы не удалось.

Вместе с тем новый внедорожник Tank остается достаточно востребованным на китайском рынке, однако позже появятся данные о цене на данный автомобиль для местных автолюбителей.



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