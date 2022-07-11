 

“Пионер” продает проект ТПУ за 6 млрд

11.07.2022, 10:20, Разное
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Группа «Пионер» отказалась от проекта строительства жилой недвижимости и торгового комплекса общей площадью более 140 тыс. кв. м в рамках развития транспортно-пересадочного узла на востоке столицы.

Компания приобрела ТПУ «Открытое шоссе» в прошлом году, заплатив 1,2 млрд рублей. Сейчас девелопер рассчитывает продать актив за 6 млрд рублей, и на площадку уже есть пять претендентов, в том числе застройщики Level Group и МИЦ.

Новому собственнику придется дополнительно инвестировать в строительство не менее 15 млрд рублей. Однако эксперты предупреждают, что реализация проекта влечет ряд рисков. Спрос на жилье просел, выручка торговых центров сокращается из-за ухода иностранных сетей, а количество вакантных помещений растет.

Ранее стало известно, что «Корпорация А.Н.Д.» решила избавиться от проекта торгово-гостиничного центра в Сколково. На участке почти в 8 га планировалось построить 156 тыс. «квадратов». Стоимость актива оценивается примерно в 1 млрд рублей.



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