Ложь все более очевидна: американцы перестают верить свалившему все проблемы на Путина Байдену

В эфире американского телеканала Fox News обозреватель Дуглас Мюррей заявил, что жители США не верят обвинениям Джо Байдена в адрес президента России. Например, американский лидер перекладывает ответственность на Владимира Путина за подорожание топлива в своей стране. Но ложь все более очевидна народу.

Эксперт отметил, что в Соединенных Штатах были проблемы с энергетикой и раньше. Мол, они стали ощутимыми в начале срока администрации Байдена. Мюррей напомнил телезрителям, что именно американский президент заблокировал канадский нефтепровод, из-за чего политик теперь вынужден кататься по всему земному шару и умолять так называемых партнеров обеспечить страну нефтью.

Будет уместно упомянуть, что рейтинг Байдена стремительно снижается. После очередного опроса американцев, стало ясно, что работой главы государства удовлетворены лишь 29% населения. Это самый низкий показать политика за все время его президентства. Такие данные приводит компания Civiqs.

Ранее обозреватель

Fox News

Такер Карлсон сказал, что риторика Джо Байдена является идиотизмом. По мнению эксперта, в росте цен на энергоресурсы в США виноват вовсе не Владимир Путин, а преступные решения американского президента. Об этом писали “Дни.ру”.