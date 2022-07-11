На Ярославском шоссе в Подмосковье загорелся автомобиль

За несколько километров от Сергиева Посада на Ярославском шоссе направлением в сторону области загорелся микроавтобус или фургон, сообщили газете ВЗГЛЯД очевидцы.

Движение транспорта в данный момент перекрыто.

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