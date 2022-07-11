 

Siemens пообещал доставить газовую турбину из Канады в Россию в кратчайшие сроки

11.07.2022, 10:05, Новости дня
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Siemens сообщила, что решение Канады доставить турбину из ее ремонтного цеха в Германию стало первым необходимым шагом для возвращения этой турбины на российский трубопровод, которым она управляет, информирует Reuters.

«Политическое решение об экспорте – необходимый и важный шаг для доставки турбины. Сейчас наши эксперты интенсивно работают над получением дальнейших необходимых разрешений и выстраиванием логистики», – передает Прайм заявление Siemens Energy.

Также отмечается, что компания намерена сделать это в кратчайшие сроки.

«Среди прочих шагов – предусмотренные законом процедуры контроля экспорта и импорта. Наше цель – как можно скорее доставить турбину в место ее работы», – добавили в компании.

Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из РФ в Европу прекратились в понедельник в 7.00 мск.

Напомним, 1 июля оператор«Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. Представитель министерства экономики и защиты климата Германии Беате Барон заявила, что у трубопровода «Северный поток – 2» отсутствует сертификация, поэтому он не может быть запущен в качестве замены «Северному потоку» на период проведения на нем технических работ.

В Кремле также указали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет. В прошлую пятницу в Кремле отметили, что отправка Канадой турбины позволит нарастить объемы поставок газа через «Северный поток».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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