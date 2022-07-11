Сотрудницу организации микрозаймов нашли убитой в центре Москвы

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11.07.2022, 10:05, Новости дня
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Тело женщины с огнестрельным ранением нашли в отделении микрофинансовой организации в центре Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщают столичные прокуратура и СК.

«Утром 11 июля в помещении коммерческой организации на улице Кожевнической обнаружено тело 51-летней женщины – сотрудницы организации – с огнестрельными ранениями», – передает РИА «Новости» сообщени прокуратуры.

Установлено, что происшествие произошло в микрофинансовой организации «Viva деньги» накануне вечером.

По словам старшего помощника руководителя столичного главка СК Юлии Ивановой, следователи возбудили уголовные дела по статьям «убийство», «незаконный оборот оружия».

Следователи и криминалисты столичного управления работают на месте происшествия, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также задержание лица, причастного к совершению преступления.

Ранее в деревне Десна в бане было найдено тело зарезанного 73-летнего мужчины, им оказался бывший замначальника Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Андрей Новосельцев.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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