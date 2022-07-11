Слухи об отправке войск Шри-Ланки в протестующие поселки были опровергнуты правительством
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
По сообщениям из Коломбо, министерство обороны Шри-Ланки не направляло войска в район Galle Face для разгона протестующих.
Портал цитирует генерала Шавендру Сингха, начальника штаба обороны Шри-Ланки, заявившего в понедельник, что “сообщения в социальных сетях о том, что большое количество войск направляется к месту протестов Galle Face, являются ложными”.
По данным издания, генерал заявил, что в социальных сетях распространяется фальшивое видео. Это видео “было создано кем-то с явной целью”.
Источник: ria.ru
Смотреть комментарии → Комментариев нет