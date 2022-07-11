 

Слухи об отправке войск Шри-Ланки в протестующие поселки были опровергнуты правительством

11.07.2022, 9:50, Разное
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По сообщениям из Коломбо, министерство обороны Шри-Ланки не направляло войска в район Galle Face для разгона протестующих.
Портал цитирует генерала Шавендру Сингха, начальника штаба обороны Шри-Ланки, заявившего в понедельник, что “сообщения в социальных сетях о том, что большое количество войск направляется к месту протестов Galle Face, являются ложными”.

По данным издания, генерал заявил, что в социальных сетях распространяется фальшивое видео. Это видео “было создано кем-то с явной целью”.

Источник: ria.ru



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