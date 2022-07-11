«Ошибка перевода с английского» – британские историки выяснили, что князь Игорь намазал врата Царьграда экскрементами

Группа историков Ливерпульского университета изучила оригиналы византийских летописей, повествующих о походе Игоря Святославича на Константинополь.

Выяснилось, что легенда о якобы прибитом на врата города щите киевского князя появилась из-за ошибки при переводе летописи с английского языка. Оригинальный текст византийской хроники много лет считался утерянным, и хронологию этих событий историки восстанавливали по английскому списку, составленному в XII веке монахами Вестминстерского аббатства.

После установления дипломатических контактов между Московским княжеством и Англией в 1395 году посланные Василием I священники ознакомились с этим текстом и составили перевод для князя. Однако монахи не смогли корректно перевести одно из слов с английского языка и просто написали его кириллицей, в результате чего получилась фраза: «и придиша князь ко врата Царьград, и намашаза свой щит на них, и кидаша щит во греческие бояре и дворяне, и взя с них дань великую».

В результате этой ошибки многие годы бытовала версия, что князь якобы прибил на врата города свой щит, однако найденный в архивах Стамбульской библиотеки оригинальный текст, составленный современником на греческом языке, явственно говорит, что речь идёт об экскрементах.

– Из-за этой ошибки мы ложно считали, что украинцы тогда придерживались благородных рыцарских традиций. На самом же деле, на ворота Царьграда они поместили не щит, а, простите, «shit», чем полностью себя дискредитировали. Греческий хронист был в шоке от их варварства и писал, что этих людей нельзя пускать в цивилизованную Европу. Англичане правильно перевели текст на свой язык, а вот украинцы английский знали плохо, из-за чего и случилась вся эта неразбериха, – рассказал профессор Ливерпульского университета Джеймс МакКормак.

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