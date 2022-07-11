 

Хакер RaHDIt: США снабжают Киев спутниковыми снимками для ударов по России

11.07.2022, 8:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Американская разведка снабжает украинских коллег данными радиолокации, а также спутниковыми снимками, в том числе территории России, которая затем подвергается ракетным и артиллерийским ударам по мирным жителям, сообщил участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности.

«Мы достоверно знаем, что американская разведка снабжает украинскую разведку спутниковыми снимками, данными радиолокации, в том числе спутниковыми снимками территории России, куда потом, собственно, и прилетают украинские ракеты и снаряды. То, что их системы радиолокационного обнаружения работают в интересах украинской разведки, это тоже мы видим», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, чтобы «наносить такие удары, надо иметь точную информацию, местоположение целей, по которым они наносятся».

Напомним, украинский обстрел Белгорода ракетами «Точка-У» унес жизни пяти мирных жителей, в том числе украинской семьи, бежавшей из Харькова. Прямая угроза жителям приграничных областей РФ со стороны ВСУ сохраняется уже несколько месяцев, но произошедшая 3 июля атака на Белгород превзошла предыдущие. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.12.21 / Роскосмос раскрыл стоимость оформления «путевки» на Восточный

02.02.22 / Политика: Путин указал НАТО на страшное будущее

20.05.21 / В Киевсовете предложили обеспечить столицу камерами видеонаблюдения для противодействия уличной преступности

10.03.22 / Мнения: Что там по Киеву? (Выпуск №1)

14.05.21 / В мире: Хакеры приучают крупный бизнес платить выкуп

09.11.20 / Ученые рассказали, что будет с атмосферой после повышения средней температуры на 2 градуса

05.11.20 / Экс-сотрудника ФСБ задержали по подозрению в мошенничестве

31.01.21 / Психолог рассказала, как оградить детей от участия в протестных акциях

14.02.22 / Киевляне считают, что удобный транспорт важнее для комфорта в городе, чем качественная медицина – опрос

05.01.22 / Количество пострадавших в массовом ДТП под Тулой выросло до 17

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика