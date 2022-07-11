Хакер RaHDIt: США снабжают Киев спутниковыми снимками для ударов по России

Американская разведка снабжает украинских коллег данными радиолокации, а также спутниковыми снимками, в том числе территории России, которая затем подвергается ракетным и артиллерийским ударам по мирным жителям, сообщил участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности.

«Мы достоверно знаем, что американская разведка снабжает украинскую разведку спутниковыми снимками, данными радиолокации, в том числе спутниковыми снимками территории России, куда потом, собственно, и прилетают украинские ракеты и снаряды. То, что их системы радиолокационного обнаружения работают в интересах украинской разведки, это тоже мы видим», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, чтобы «наносить такие удары, надо иметь точную информацию, местоположение целей, по которым они наносятся».

Напомним, украинский обстрел Белгорода ракетами «Точка-У» унес жизни пяти мирных жителей, в том числе украинской семьи, бежавшей из Харькова. Прямая угроза жителям приграничных областей РФ со стороны ВСУ сохраняется уже несколько месяцев, но произошедшая 3 июля атака на Белгород превзошла предыдущие.

—