 

Volkswagen показал рестайлинговое кросс-купе Teramont X

11.07.2022, 8:19, Разное
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Немецкий автогигант Volkswagen продемонстрировал обновленный кроссовер Volkswagen Teramont X для рынка Китая.

Отличить транспортное средство можно по форме головной оптики, стильным задним фонарям и логотипам с подсветкой. Также не обошлось без обновления радиаторной решетки. По представленным фотографиям продемонстрирована версия Teramont X R-Line, отличающаяся отсутствием хромированных вставок. Под капотом установлен 2-литровый мотор на 186 л.с. мощности.

В продаже предложат усовершенствованную модификацию на 2,5 литра с отдачей 299 л.с. Автомобиль оснащен роботизированной коробкой передач и передним приводом. Остальные характеристики озвучат перед началом продаж.



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