 

Очередной лицедей — Трамп высмеял Маска за его отказ покупать Twitter

11.07.2022, 6:05, Разное
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Дональд Трамп высмеял Илона Маска за его недавнее решение отказаться от покупки соцсети Twitter, пишет The Independent. Кроме того, экс-президент США раскритиковал главу Tesla за его заявление о том, что он никогда не голосовал за республиканцев. «А мне он говорил, что голосовал за меня. Так что он — очередной д**** лицедей», — отметил Трамп.


AP

Экс-президент США Дональд Трамп высмеял Илона Маска за отказ от сделки по покупке Twitter и за признание главы Tesla в том, что он никогда не голосовал за республиканцев, пишет The Independent.

Трамп заявил об этом на митинге в штате Аляска. Он также отметил, что будет бороться с, как он выразился, «левой цензурой», прорекламировав при этом свою собственную платформу Truth Social.

«Ещё одним из наших главных приоритетов в рамках республиканского конгресса будет прекращение левой цензуры и восстановление свободы слова в Америке», — подчеркнул бывший президент США.

Аккаунт Трампа в соцсети Twitter, как напоминает издание, был заблокирован после того, как его сторонники 6 января прошлого года устроили штурм Капитолия.  

В пятницу Маск объявил, что не будет покупать Twitter за $44 млрд, обвинив компанию в попытке ввести его в заблуждение.
 
«Илон, Илон не собирается покупать Twitter, — заявил Трамп своим сторонникам в Анкоридже. — Ну, может, он сделает это позже. Чёрт его знает, что произойдёт? У него довольно гнилой контракт — как элегантно — у него не очень хороший контракт».

Трамп также раскритиковал главу Tesla за его слова о том, что в прошлом он не голосовал за республиканцев. В частности, в мае этого года Маск заявил, что, хотя ранее голосовал за демократов, однако в 2022 году планирует впервые проголосовать за республиканцев, сославшись на поддержку, которую Джо Байден оказывает профсоюзам.

«Вы знаете, он заявил на днях: «О, я никогда не голосовал за республиканца», — прокомментировал Трамп слова Маска. — А я говорю: я этого не знал. Он мне говорил, что голосовал за меня. Так что он — очередной д**** лицедей».



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