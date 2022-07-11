 

Шри-Ланку теперь ждёт неопределённое будущее

11.07.2022, 6:05, Разное
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Шри-Ланку, президент и премьер-министр которой объявили о намерении уйти в отставку, теперь ждёт неопределённое будущее, пишет CNN. Страна будет решать свою судьбу на фоне тяжелейшего экономического кризиса, который и подтолкнул протестующих на штурм резиденции главы государства.


AP

Шри-Ланка проснулась в воскресенье с неопределённым будущим, пишет CNN. Президент и премьер-министр этой страны собрались уйти в отставку после того, как тысячи протестующих, негодующие из-за тяжелейшего экономического кризиса в стране, ворвались в их резиденции.

Спикер местного парламента Махинда Япа Абейвардена сообщил, что президент Готабая Раджапакса согласился покинуть свой пост 13 июля «ради обеспечения мирной передачи власти».

Однако пока неизвестно, как эта передача власти в конечном итоге закончится.

Если и Раджапакса, и премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе, который уже заявил, что готов уйти в отставку, «чтобы освободить место для всепартийного правительства», покинут занимаемые ими посты, то, согласно конституции, исполнять обязанности президента будет спикер парламента, причём не более 30 дней.

Далее парламент в течение этих 30 дней изберёт нового президента из числа одного из своих членов, который будет занимать этот пост в течение оставшихся двух лет текущего срока.
 
Комитет сената США по международным отношениям заявил в воскресенье, что Раджапакса «утратил доверие» своего народа.
 
«Теперь все стороны должны работать вместе с международным сообществом для создания нового правительства, которое уважает демократические и экономические устремления и поддерживает права человека, которых заслуживает народ Шри-Ланки», — заявил комитет. — Военные и полиция должны проявлять сдержанность и быть частью решения, а не частью проблемы в этом кризисе».



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