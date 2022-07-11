 

Глава Минторга США заявила о возможном замедлении роста экономики

11.07.2022, 5:50, Новости дня
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Оснований прогнозировать «серьезную рецессию» в американской экономике нет, однако риск замедления ее роста присутствует, сообщила министр торговли США Джина Раймондо в эфире телеканала ABC.

«Наша экономика на протяжении последних 1-1,5 лет росла беспрецедентно высокими темпами – на уровне 5-6 процентов. На мой взгляд, нам не следует ожидать таких же темпов роста. Думаю, будет естественным полагать, что по мере выхода из пандемии мы перейдем от активного роста к устойчивому. На каком-то этапе, думаю, мы станем свидетелями менее активного роста. Однако я не вижу оснований прогнозировать серьезную рецессию», – приводит ее слова РИА «Новости».

Министр отметила, что ее опыт общения с представителями американского бизнеса также говорит о том, что риски развития подобного сценария крайне низки.

«Фундамент нашей экономики очень крепок. Инфляция – наша проблема, но она также и наш ключевой приоритет. Поэтому, на мой взгляд, нам не следует говорить о том, будто приближается рецессия», – добавила Раймондо.

Ранее об «опасной близости» экономики США к рецессии заявили экономисты JPMorgan. Аналитики JPMorgan считают, что во втором квартале ВВП США не вырастет на 2,5%, как они ожидали ранее, а покажет прирост лишь на 1%, что близко к стагнации.

О начале рецессии могут свидетельствовать также обвал индексов американских бирж и высокая инфляция, с которой США никак не получается справиться.

По подсчетам Dow Jones, к 1 июля американский индекс S&P 500 с начала года потерял 21%. Такое падение стало рекордным с 1970 года. Американские акции обесценились за первое полугодие на 9 трлн долларов, посчитал гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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