 

«Северный поток» остановлен на плановое техобслуживание

11.07.2022, 5:50, Новости дня
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Поставки российского газа по «Северному потоку» – основному маршруту экспорта газа из РФ в Европу – временно остановлены до 21 июля для проведения планового ежегодного техобслуживания на газопроводе.

В компании-операторе проекта – Nord Stream AG отмечали, что профилактические работы на «Северном потоке» позволяют обеспечить эффективную, безопасную и надежную эксплуатацию газопровода. При этом все работы и приостановки поставок газа были запланированы заблаговременно и согласованы с партнерами по транспортировке. После остановки «Северного потока» на плановое техобслуживание природный газ из РФ продолжит поступать в страны Западной и Центральной Европы лишь по одной транзитной ветке через Украину, передает ТАСС.

Накануне власти Канады согласились отправить в Германию принадлежащую Газпрому газовую турбину производства компании Siemens для трубопровода «Северный поток – 1», которая находилась на ремонте в Монреале. Минэнерго Украины призвало Канаду отменить решение о возврате турбины для «Северного потока». Эксперт в энергетике в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что возвращение турбины не спасет Европу от энергокризиса.

Напомним, 1 июля оператор«Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. Министр представитель министерства экономики и защиты климата Германии Беате Барон заявила, что у трубопровода «Северный поток – 2» отсутствует сертификация, поэтому он не может быть запущен в качестве замены «Северному потоку» на период проведения на нем технических работ.

В Кремле также указали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет. В прошлую пятницу в Кремле отметили, что отправка Канадой турбины позволит нарастить объемы поставок газа через «Северный поток».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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