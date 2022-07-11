Эксперт: Фрагментация России была бы для многих вне страны желанным решением

Фрагментация РФ была бы для многих внешних наблюдателей вполне желанным решением, сообщил глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов, комментируя слова бывшего президента Польши Леха Валенсы.

«Относиться всерьез к инвективам Леха Валенсы не имеет смысла, понимая специфику данного персонажа – исторического и карикатурного одновременно. Но в данном случае отчасти применима логика «что у трезвого на уме, то у пьяного на языке». «Освобождение» народов РФ от гнета РФ и фрагментация страны на более или менее компактные куски не более 50 млн каждый, конечно, было бы для многих внешних наблюдателей вполне желанным решением», – написал Лукьянов в своем Telegram-канале.

Ранее бывший президент Польши Лех Валенса призвал «расчленить» Россию и сократить численность населения РФ до 50 млн человек. В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил сожаление, что пост президента Польши не добавил бывшему электрику Гданьской судоверфи Леху Валенсе «ни интеллекта, ни мудрости, ни, простите, мозгов».

—