 

WP – «противостоять России и превзойти Китай» — Байден рассказал, зачем едет в Саудовскую Аравию

11.07.2022, 4:42, Разное
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Президент США написал статью для The Washington Post, в которой раскрыл цели своего ближневосточного турне. По его собственному признанию, он планирует укрепить стратегически важные отношения с Эр-Риядом для борьбы с Москвой и Пекином.


AP

Предстоящая поездка Джо Байдена в Саудовскую Аравию, которая состоится в рамках его ближневосточного турне, играет заметную роль в противостоянии Вашингтона с Москвой и Пекином. Об этом сам американский президент пишет в статье для The Washington Post.   

«Более безопасный и единый Ближний Восток выгоден американцам во многих отношениях. Его водные пути необходимы для мировой торговли и цепочек поставок, на которые мы полагаемся. Его энергетические ресурсы жизненно важны для смягчения последствий российско-украинского конфликта для глобальных поставок», — рассуждает глава Белого дома.  

По его словам, он знает, что многие не согласны с его решением посетить Саудовскую Аравию. Но Байден отмечает, что «переориентация» отношений с Эр-Риядом, который является стратегическим партнёром Вашингтона на протяжении 80 лет, имеет большое стратегическое значение. В том числе для «стабилизации цены на нефть».

«Моя работа как президента состоит в том, чтобы сохранять силу и безопасность нашей страны. Мы должны противостоять российской агрессии, добиться для себя наилучшего положения, чтобы взять верх в соперничестве с Китаем, и работать над укреплением стабильности в важном регионе мира», — подчёркивает Байден.

«Для этого нам необходимо напрямую взаимодействовать со странами, которые могут повлиять на эти результаты. Саудовская Аравия одна из них, и когда я встречусь с её лидерами в пятницу, моей целью будет укрепление дальнейшего стратегического партнёрства, основанного на взаимных интересах и обязанностях, а также на соблюдении фундаментальных американских ценностей», — добавляет он.

На взгляд Байдена, при его администрации ситуация на Ближнем Востоке стала «стабильнее и безопаснее». Он надеется, что местные правительства продолжат сближаться, а Соединённые Штаты будут «играть крайне важную роль лидера».

Вместе с тем американский президент признаёт, что в регионе хватает проблем. Среди них ядерная программа Ирана, гражданская война в Сирии и кризис продовольствия, «усугублённый» конфликтом на Украине.

Тем не менее, по словам главы Белого дома, в последние полтора года напряжённость в регионе ослабла, и вчерашние соперники начали восстанавливать связи. «Совместные инфраструктурные проекты создают новые партнёрские отношения. Ирак, который долгое время был источником опосредованных конфликтов и регионального соперничества, теперь служит платформой для дипломатии, в том числе между Саудовской Аравией и Ираном», — считает президент.

«Это многообещающие тенденции, которые Соединённые Штаты могут усилить так, как не может ни одна другая страна. Моя поездка на следующей неделе послужит этой цели» — заключает Джо Байден.



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