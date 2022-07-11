 

Слезы, измены, скандалы: громкие разводы ведущих “Дома-2”

11.07.2022, 4:35, Разное
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Прославившаяся благодаря шоу “Дом-2” Ольга Бузова развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым в конце 2016 года. Разрыв знаменитой пары обсуждала вся страна. Телеведущая давала откровенные интервью и рыдала на камеру, в то время как футболист развлекался со своей новой возлюбленной Анастасией Костенко. Спустя время спортсмен стал примерным семьянином, а его бывшая супруга – певицей и одной из самых знаменитых женщин в России.

Ксения Собчак вела телепроект восемь лет, после чего целиком и полностью погрузилась в журналистку и вышла замуж за актера Максима Виторгана, от которого родила сына Платона. Брак был расторгнут в 2019-м, когда телеведущая состояла в романтических отношениях с режиссером Константином Богомоловым, а артист – с коллегой по цеху Нино Нинидзе.

Ксения Бородина и Курбан Омаров старались оформить развод и расстаться тихо, но в СМИ просачивались различные сплетни и слухи. Да и экс-супруги, которые прожили вместе около шести лет, порой не сдерживались и поливали друг друга грязью публично. Этот брак распался в прошлом году.

Ольга Орлова покинула группу “Блестящие”, забеременев от бизнесмена Александра Карманова, за которого вышла замуж. На тот момент брак певицы и предпринимателя горячо обсуждали в светской тусовке, желая возлюбленным долгих лет совместной жизни, но они расстались спустя несколько лет. По словам звезды “Дома-2”, это случилось из-за того, что и она, и супруг были увлечены не семьей, а карьерой.

Ранее “Дни.ру” писали, кто из российских знаменитостей променял семью на карьеру.



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