 

Ургант впервые за полгода выступил в России в роли ведущего

11.07.2022, 4:25, Новости дня
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Иван Урган выступил в роли ведущего на мероприятии для благотворительного фонда «Друзья», на котором прошло вручение премии интеллектуального волонтерства Procharity, информирует журнал StarHit.

Выступление стало первым для Урганта на публике за полгода.

Напомним, в мае Ургант резко ответил театральному режиссеру Эдуарду Боякову, пообещавшему при встрече «плюнуть в лицо» телеведущему за то, что тот якобы покинул Россию в период спецоперации.

В марте в СМИ появилась информация, что Ургант покинул Россию и предположительно находится в Израиле. Сам телеведущий тогда написал в соцсетях, что уехал из РФ в отпуск, но скоро вернется. В конце марта актер Андрей Ургант сообщил, что российский телеведущий Иван Ургант вместе с семьей вернулся в Россию.

В середине апреля СМИ писали, что Ургант якобы занялся продажей своего особняка на Рублевке, в поселке Горки-10. Утверждалось, что за недвижимость сейчас просят втрое меньше стоимости, по которой дом приобретался.

Шоу «Вечерний Ургант» не выходит в эфир с 25 февраля.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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