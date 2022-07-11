 

Хакер оценил потери украинской армии в 50-70 тыс. убитыми

11.07.2022, 4:25, Новости дня
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Потери украинских вооруженных сил составляют на сегодня не менее 50-70 тысяч убитыми, сообщил участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности.

«Потери у украинской армии действительно очень высокие, гораздо выше того, что официально заявляет офис президента, официально заявляют украинские политики… Сильно занижена, там явно не 10, там не менее 50-70 тыс. безвозвратных потерь у них действительно есть», – приводит слова хакера РИА «Новости».

На прошлой неделе хакерская группировка RaHDit («Злые русские хакеры») выложила на своем сайте «Немезида» новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним лиц.

Документы касаются двух с половиной тысяч человек. Это, в частности, криминальные характеристики служащих ГУР – среди них есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.

В июне RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине.

Также на портале хакерской группы «НемеZида» опубликованы сведения о более 11 тыс. сторонников националистических формирований Украины.

В начале июня советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что с начала спецоперации погибли до 10 тыс. украинских военных.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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