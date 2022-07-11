Мнение: Письмо: “Возможно Камень”

Комментаторы, которые были на курсе по имиджу, покажите, чему вы научились.

tokareva92

Здравствуйте, уважаемая Эволюция! Спасибо за Ваш блог.

Меня зовут Таня, мне 29 лет. Работаю врачом. Мое письмо об имидже. О том, как я в нем запуталась.

Ещё с подросткового возраста я поняла, что мне не идёт то, что идёт многим другим девушкам, например длинные распущенные волосы, волны, нежные платья. Поэтому я собирала волосы в хвост и носила джинсы с рубашками/кофтами. Долгое время я имела проблемы с пищевым поведением, полнела-худела и мечтала купить себе красивой одежды, когда сброшу лишнее. Имиджа как такового не было, но в некоторых своих вещах я себе нравилась. Сейчас я в нормальном весе, уже несколько лет в моей жизни фитнес, и приложение для счёта калорий.

Читая Ваши посты на тему имиджа, я отнесла себя к земному сектору. Думаю, что я Земля, либо, возможно, Камень. У меня небольшие, близко и глубоко посаженные глаза, широковатый нос, тонкие губы, достаточно массивная нижняя челюсть. Я боюсь полнеть, тк это сразу отражается у меня на лице.

Уже лет 10 я ношу различные вариации каре. Пыталась колоть губы, но поняла, что на фоне небольших глаз это смотрится довольно странно. К сожалению, фотографий у меня не так много, тк на фоне своей постоянной борьбы с весом я почти не фотографировалась. Те, что я привожу, сделаны за последние 5 лет. На фотографиях стараюсь спрятать нос и углы челюсти. На фотографиях без улыбки выгляжу потерянной или угрюмой.

2018 год:

https://tokareva92.livejournal.com/photo/album/848

2019-2020:

https://tokareva92.livejournal.com/photo/album/1069

2021-2022:

https://tokareva92.livejournal.com/photo/album/1725

Стараюсь подбирать одежду из того, что на мой взгляд, может подойти Земле. У меня довольно много чёрного, также стараюсь выбирать вещи холодных, приглушённых цветов. В последнее время чувствую себя в тупике в плане выбора причесок и одежды, кажется, что все не то. Помню, как Вы писали, что человеку с убитым имиджем плохо в любой одежде и думаю, может я настолько не вижу себя, своей конституции, что выбираю совсем не те вещи, которые могли бы меня украсить?

Прошу Вашей помощи и помощи комментаторов в определении типа и совета, в каком направлении мне двигаться.