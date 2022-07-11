 

Мнение: Как просто не быть русским

11.07.2022, 3:50, Разное
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Очень горькое и очень точное замечание Павла Пряникова. Действительно, русский народ всем хорош, кроме одного, но очень важного: “наличия отсутствия” собственной воли. Вплоть до того, что российское начальство в принципе отказывается верить в то, что такая воля МОЖЕТ БЫТЬ.

“Некоторая часть низового начальства и Z-инициативники до сих пор мечтают найти русскую идею. Но на самом деле эту идею можно сформулировать кратко: Русский – это бюджетник.
Нация бюджетников. Но ещё шире – это нация недееспособных, инвалидов или детей.

Примечательно тут вот ещё что. Обратите внимание на то, что силовое начальство в любом недовольстве ищет иностранный след. Т.е. отказывает русским в том, что они по собственной воле могут бунтовать или даже размышлять. Это как раз и есть нация недееспособных – по собственной воле русский (ребёнок/инвалид – особенно психический) этого сделать не может. На протест его подбили взрослые (иноагенты, англосаксонские шпионы, двор, шпана, испорченные взрослые и т.д.)
Т.е. у русского не может быть субъектности.
А у кого есть субъектность – тот не русский”.

Пряников пишет ровно о том же самом, просто другими словами, ведь инфантилизм – это и есть отсутствие собственной воли. Ребенок всем хорош, но быть взрослым он не хочет и не может.

Но Пряников подсказывает заодно интересный вопрос: а если б вдруг появился взрослый русский – каким бы он был?

Источник: Размышления вольного социолога



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