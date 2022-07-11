Мнение: О невыдуманной катастрофе для русских женщин… Как после этого жить???

Как в народе говорят, «пришла беда – отворяй ворота». А она, и правда, пришла, даже не постучалась…

Пришла для женщин в первую очередь. Но и российских мужчин она тоже коснётся, можно не сомневаться. Так уж получается: российский мужчина — в ответе за всё. Потому что в силу гендера — «он должен». Должен и всё тут!

А беда меж тем приближается нешуточная. Просто на грани слома всей парадигмы, «картины мира», отношений и даже семейных ценностей.

Нет, наши бабушки знали, как с нею справиться «на раз». Но теперь эти знания безнадежно утрачены. Да и кто захочет сегодня слушать советы отставших от жизни старушек, который даже с айфоном не в ладах?

А у кого дома сохранилась швейная машинка? А навыки с ней обращения?

Вопросы не праздные.

На Россию надвигается давно забытый кошмар — дефицит!

Директор проекта Fashion Style Russia Анна Шарендо призвала россиян внимательнее отнестись к старому гардеробу и посмотреть, что ещё можно носить. По её словам, в последние несколько лет страна «окунулась в культуру неразумного потребления», а этот тренд «надо остановить». Женщинам она посоветовала поискать в гардеробе чёрное платье — действительно, куда же в наши дни без этого фетиша m-me Gabrielle Coco Chanel — или обмениваться вечерней одеждой с подругами, чтобы не ходить в одном и том же.

Что касается зимнего сезона, то покупать пуховик эксперты посоветовали уже сейчас, и то если получится найти хоть какие-то скидки. Ближе к зиме верхняя одежда будет как минимум на 30% дороже, чем в настоящее время.

Короче, скоро и нормальная одежда станет дефицитом. Те, кто 10 лет назад смеялись над утверждённой минимальной потребительской корзиной РФ, где колготки или пара чулок должны служить месяц или два, нижнее бельё — пять месяцев, платье ситцевое — два года, полушерстяное — пять лет, пальто и сапоги — семь лет и т.д., уже скоро начнут завидовать этим нормативам. Или, по примеру Мэрилин Монро, переделывать мешок из дерюги в роскошный предмет Haute couture (вот только не у всех такая же роскошная фигура).

Да, бабушки знали, а то и умели с такой проблемой справляться. Годовые комплекты журналов «Работница» и «Крестьянка», не говоря уже о «Бурда Моден» с разворотами выкроек были в этом деле сильным подспорьем. Но, так, если по-честному, кто из поколения миллениума и последующих знает, с какого боку подойти к швейной машинке? А кто без гугла сумеет отличить шпильку от шпульки?

С другой стороны, почти четверть века, начиная со «Старых песен о главном» 146-миллионная страна дружно и рьяно фапала на бывший #СССР, тоскуя по сверхдержаве. Так чего теперь стенать из-за возрождения главного её качества — тотального потребительского дефицита?

Может, ещё придётся заново выучивать, что такое «паёк», «талоны» и «хлебные карточки»?

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