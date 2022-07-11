 

Старбакс: я не жалею – Личное мнение

11.07.2022, 3:39, Разное
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Сегодня все обсуждают, кто выкупил покинувший Россию «Старбакс».

Сделка, которая может быть заключена уже в 20-ых числах июля, не подразумевает использование технологий и продукции Starbucks. Только помещения можно будет использовать и, кажется, всё.


Фото: Соцсети

Смотрю я на это и понимаю: не цепляет вообще.

Кто-то, возможно, жить не может без страбаксовского кофе и кексов, но я уже давно не люблю ни то, ни другое. Не мой формат.

Много лет назад пила я и кофе их, и даже ела тамошний морковный чизкейк.

Однако, поездив по миру, испив эспрессо в камерных кофейнях, пришла к выводу: если уж пить кофе, то только самого лучшего качества — тот, который не требуется разбавлять молоком и сиропом с отдушками, чтобы перебить горечь.

Надежды на то, что в бывших помещениях «Старбакса» начнут продавать кофе, который я полюблю, у меня, конечно, немного, но она всё же теплится.

А вот надежды на то, что когда-нибудь мне сможет понравиться кофе из «Старбакса» у меня нет.

Совершенно точно не понравится.

Поэтому я даже где-то рада: пусть наши постараются сделать кофе получше. Тем более, что это, на мой взгляд, не так трудно.

А у вас какие отношения со «Старбаксом»? Хлебали? Жалеете? По фиг?

Источник: Лена Миро



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