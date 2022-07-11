Мнение: Внеочередное заседание

15 июля Дума намерена провести некое чрезвычайное заседание. “Необходимость внеочередного пленарного заседания связана с тем, что накопились вопросы, требующие неотложного решения. В том числе будут рассмотрены правительственные инициативы», – туманно сказано в сообщении.

Что такого вдруг стряслось, не совсем понятно. Возможно, объявят состояние войны с Украиной. Что, в общем-то, подведет черту под спецоперацией, которая давно уже никакой операцией не является, фактически с того момента, как «Киев за три дня» оказалось невыполнимой задачей.

В целом военное положение потребуется для решения двух задач: начать массовый набор пушечного мяса уже без особой добровольности, а во-вторых, получить доступ к прямому управлению остатками промышленности в тех местах, где она все еще является возмутительно частной.

Что еще вдруг взбредет в голову «избранникам», сказать сложно – ничего из ряда вон выходящего не происходит. Падаем, как и раньше – уверенно и неотвратимо.

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