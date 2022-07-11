Еще один житель Новой Каховки рассказал, как передавал СБУ координаты ВС России
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Еще один задержанный житель Новой Каховки сообщил в показаниях о том, как передавал СБУ координаты расположения российских войск для нанесения ударов по городу, в результате которых пострадали в том числе и мирные граждане.
Пользователь одного из ботов Telegram-канала для помощи украинским войскам Вячеслав Ткаченко рассказал в ходе допроса, что после его комментариев в сети на него вышли сотрудники СБУ с предложением о передаче локаций и с расспросами об обстановке в городе, информирует РИА «Новости».
«Ткаченко Вячеслав Александрович… скидывал (координаты) лесопосадки. Там находилась техника, КамАЗы, «Уралы» и личный состав… Это я скинул, он (сотрудник СБУ) сказал очистить переписку, и на следующий день или через день туда прилет был, если не ошибаюсь», – сказал Ткаченко.
Он признал свою вину и сказал, что сделал это по глупости.
«Я понимаю (что мои действия привели к гибели мирных людей), виноват был, по тупости все сделал», – сказал Ткаченко.
Он рассказал, что задержан был из-за того, что пьяный пел песню, а в телефоне позднее обнаружилась его переписка с СБУ.
Ранее сообщалось, что СБУ использовало администратора городского канала в соцсетях для наводки ракетных ударов по Новой Каховке.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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