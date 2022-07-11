 

ВСУ обстреляли из «Градов» Новобахмутовку в ДНР

11.07.2022, 3:03, Новости дня
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По информации представительства, украинские силовики в 00.20 по местному времени (совпадает с мск) выпустили по Новобахмутовке шесть снарядов из «Градов». Также сообщается, что ВСУ в 23.20 обстреляли этот же населенный пункт из ствольной артиллерии калибра 152 мм, выпустив в общей сложности три снаряда, передает ТАСС.

Накануне вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли из реактивной системы залпового огня «Град» населенный пункт Верхнеторецкое.

Ранее за сутки украинские силовики обстреляли 17 населенных пунктов Донецкой народной республики, в том числе столицу город Донецк (Ленинский, Калининский, Куйбышевский, Кировский, Буденовский, Ворошиловский, Киевский, и Петровский районы), Доломитное, Гольмовский, Горловку (Никитовский и Калининский районы), Степано-Крынку, Железную Балку, Пантелеймоновку, Озеряновку, Новобахмутовку, Минеральное, Яковлевку, Ясиноватую, Старомихайловку, Александровку, Еленовку, Луганское, Сигнальное.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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